Другие приоритеты: сейсмолог назвал одну из главных причин трагедии в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Murat Kocabas; 5-tv.ru

Число погибших после землетрясения превысило 31 тысячу человек. Почему, зная о приближающейся катастрофе, власти не предприняли никаких мер?

Сейсмолог и доктор наук Зиядин Чакыр был одним из немногих, кто пытался предупредить о приближающейся и неизбежной трагедии, ведь система мониторинга изначально была с изъяном.

Почему сбой в системе мониторинга был проигнорирован? На этот вопрос эсклюзивно для 5-tv.ru ответил Зиядин Чакыр.

По его словам, одной из основных причин была экономическая ситуация внутри Турции. У страны просто не было средств на то, чтобы заниматься решением проблемы, от которой зависели тысячи жизней, и в приоритете стояли другие задачи.

«На это нужен бюджет. У нас сотни тысяч зданий, и их надо либо укреплять, либо сносить еще до землетрясения. Все было известно в какой-то мере, но, чтобы предотвратить такое, нужны действительно очень серьезные суммы, миллионы долларов, 100 миллионов долларов или даже больше. Но у Турции есть другие приоритеты», — объяснил эксперт.

Он также рассказал, что обычно должны делать власти страны в таком случае. Так, например, в Японии в аналогичной ситуации поступили бы так: снесли все неустойчивые дома, выделили жителям деньги и построили новые, более прочные и безопасные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спустя почти семь суток после землетрясения в Турции находят живых людей.