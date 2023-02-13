Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Западные СМИ ловят неопознанные летающие объекты, а могли бы ловить преступников, совершивших подрывы на российских газопроводах.

Член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что власти США отвлекают внимание избирателей от политических скандалов и расследования терактов на «Северных потоках». По его словам, это объясняет появление небылиц о «нечистой силе» в западном информационном пространстве.

«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные», — сообщил сенатор.

Пушков добавил, что пользователи американских сетей и сами пишут, что подобные новости сбивают с толку читателей. Он отметил, что так общественность пытаются отвлечь от промахов президента Шатов Джо Байдена, реальных причин ЧП на «Северных потоках» и других тем, о которых электорату стоит забыть или вовсе лучше не знать. Среди них, кроме прочего, вредоносность вакцины Пфайзер.

«Или же готовят к конфликту с Китаем»,— иронично отметил член верхней палаты.

Ранее подобным мнением с 5-tv.ru поделился политолог Антон Бредихин. Он считает, что «нечистые силы» помогают властям США управлять страной. Мистификация тесто связано с западной культурой и дискуссиями Европы и США, а всплеск сказок в современных реалиях нужен лишь для рассеивания внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский летчик откровенно рассказал об НЛО над базами США.