Флеболог Авакян: судороги в ногах могут быть симптомом варикоза

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Врач Армен Авакян назвал симптомы, которые свидетельствуют о начальной стадии варикоза. Их легко спутать с признаками обычного переутомления. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах — симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии», — рассказал специалист.

Хирург-флеболог объяснил, что таким сигналам редко придают много значимости, поэтому к врачу обращаются, когда через кожу начинают просвечиваться вздутые вены.

Авакян напомнил, что варикоз может развиться и усугубиться из-за сидячей или стоячей работы, то есть из-за статического состояния, при котором функционирование венозной системы нижних конечностей может быть затруднено.

В зоне такого риска находятся люди с лишним весом, те, кто любит фастфуд и нерациональные силовые нагрузки. Также болезнь может развиться из-за постоянных подъемов тяжести и ношения неудобной обуви.

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