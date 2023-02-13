Рубашка с кровью и патрон в ружье: тигр напал на охотника в Хабаровском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Останки человека до сих пор ищут спасатели.

Охота в Хабаровском крае закончилась трагедией. Приехавший с Сахалина охотник сам превратился в жертву — по предварительным данным, его загрыз амурский тигр. В лесу нашли останки и одежду человека, которого уже несколько дней разыскивают родные.

«Рубашка со следами крови, брюки все разодраны», — показали местные.

Все произошло так стремительно, что охотник не успел выстрелить в зверя — патрон так и остался в ружье.