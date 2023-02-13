Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Юные спортсмены готовы трудиться ради побед вопреки всему. Для талантливых девочек создали самые лучшие условия.

Юные гимнастки из Донецкой республики готовятся к ответственным состязаниям. Для этого спортсменки приехали в Сочи, где расположена уникальная тренировочная база — Академия художественной гимнастики «Небесная грация», созданная по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Академия объединила на своей площадке все самое необходимое и современное для полноценных тренировок и отдыха. Ничего подобного нет больше нигде в мире. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский в этом убедился.

Лучшее для лучших

Jeté en tournant — прыжок в шпагате — 20 раз подряд. Не каждая балерина сделает, а тут — юная спортсменка из ДНР легко, чисто и уверенно, буквально пролетела над гимнастическим ковром! Даже олимпийская чемпионка Алина Кабаева была впечатлена уровнем подготовки гимнасток из Донецка, которые приехали на спортивные сборы в Академию художественной гимнастики «Небесная Грация» в Сочи.

«Сейчас передохни немножко. Рекорд ты сейчас побила? Или ты прыгала уже jeté? Вот, видишь — человек даже не знает о своих возможностях, пока не столкнется с тем, что нужно что-то преодолеть. И ты молодец, посмотри, что сделала. Поздравляю тебя!» — подчеркнула Кабаева.

Тут практически каждый ребенок с чемпионскими перспективами, признается легендарная спортсменка. Вот, например, самые маленькие гимнастки отрабатывают упражнения со скакалкой, которая совсем недавно после долгих лет забвения, благодаря усилиям Алины Кабаевой, наконец, вернулась в художественную гимнастику. Всю красоту и уникальность программ с этим предметом зрители смогли увидеть на прошедших турнирах «Небесная Грация».

«Ты бросила, сделала прыжок, она падает, и в кольцо. Потом, чтобы выйти из этого положения, не просто идешь, а останавливаешься в прыжке, и отсюда — оп!» — показала мастер-класс выдающаяся гимнастка.

Сегодня академия художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой в полном распоряжении спортсменок из ДНР. Именно здесь, в Сочи, они готовятся к ответственным соревнованиям. Впереди — борьба за медали на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донецка и Луганской народной республики. А там — первенство и чемпионат России не за горами! Кстати, за звание лучшей спортсменки страны будут бороться сразу три гимнастки из ДНР.

«По мнению многих детей, которые сейчас здесь тренируются, фасад Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой» напоминает прекрасный Белый корабль, на борту которого сбываются их самые заветные мечты — о рекордах, медалях и профессиональном мастерстве», — показал корреспондент Мостославский.

На нынешние сборы приехали 22 спортсменки из ДНР, но это только верхушка айсберга спортивного потенциала Донецка. Всего художественной гимнастикой в республике занимается 900 девочек. Но, к сожалению, большая часть из них сегодня лишена возможности спокойно жить и полноценно заниматься любимым делом.

«В Донецке неудобно, потому что едешь на тренировку, в любой момент, хыдыщ, и все! Тут не беспокоишься, что там „прилетело“, там „прилетело“, а тут ты занимаешься себе спокойно, и думаешь, как дальше будешь строить карьеру», — рассказала одна из спортсменок.

«Хочется все больше и больше работать, чтобы всем доказать, что мы лучшие и нам не страшно ничего. Война — это война, а спорт — это спорт, и это отдельные вещи», — добавила другая девочка.

Благотворительный фонд Алины Кабаевой уже не первый год помогает детям из Донецка. Многие из этих девочек уже были неоднократными участницами фестиваля художественной гимнастики «Алина», а теперь и турнир «Небесная Грация» не обходится без их участия. Вот и на этот раз все расход во время нынешних сборов взял на себя Фонд.

«Этот комплекс вообще произошел все наши ожидания, тут просто мечта тренироваться любой гимнастке. Попасть на эти ковры, условия. Просто дети воодушевляются, когда они входят в этот зал, и они хотят работать и получают удовольствие. Они стараются в десять раз больше, потому что, не каждому ребенку в огромной России выпадает такой шанс, чтобы тренироваться в этих условиях!» — поделилась эмоциями одна из тренеров по художественной гимнастике.

Любимым местом детей в Академии стал бассейн, которому вполне могут позавидовать фешенебельные отели и спа-курорты. Даже после многочасовых ежедневных тренировок все гимнастки тут. Ну а местную столовую, здесь иначе как рестораном никто не называет! Блюда на любой вкус, только высочайшего качества из отборных продуктов. Но при таком изобилии, без чувства меры, дисциплины и самоограничений не обойтись.

«Я люблю здесь каши молочные и мясо. Здесь прям очень вкусно!» — отметила одна из спортсменок.

«Нужно есть полезную еду. Сладкое, конечно, нельзя», — призналась вторая.

«Представляю, конечно [что ем пирожное]», — снова добавила девочка.

Попасть на такие тренировочные сборы в академию художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой сегодня мечтают не только российские спортсменки, но и гимнастки из многих стран мира. Уже нынешней весной тут появятся «юные дарования» из Латинской Америки, Казахстана и Индии.