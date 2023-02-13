Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

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Поклонников удивляет способность знаменитости возвращаться в дородовую форму, будто девяти месяцев с животом и не было. И ведь подобный трюк она проворачивает не первый раз.

Американские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями. Об этом в своей социальной сети сообщила новоиспеченная мама. Она опубликовала фото, на котором предстала без беременного живота вместе с супругом и его мамой. Семья собралась за просмотром «Супербоул», как отметила звезда экранов.

Интереснее самой публикации оказались комментарии к ней. Подписчики остались поражены послеродовой формой Лайвли. Поклонники отметили, что упустили момент, когда актриса успела родить малыша.

«Она незаметно рожает, а потом выглядит вот так в обтягивающей рубашке»;

«Как ты влезла в джинсы?»;

«Я что-то пропустила. Блейк родила?» — выразили удивление фанаты.

Подобный трюк жена Рейнольдса проворачивает в четвертый раз. Пара начала отношения после совместных съемок в фильме «Зеленый фонарь». Свадьбу знаменитости сыграли в 2012 году, а спустя два года у них появился появился первый ребенок — дочь Джеймс. В 2016 Блейк подарила Райану еще одну девочку Айнез, а в 2019 — Бетти. В 2022 году стало известно, что звездная пара ждет четвертого малыша.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Рианна ждет второго ребенка. Первого исполнительница родила всего девять месяцев назад.