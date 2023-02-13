Война миров? Американцы допустили, что сбитые в небе над США объекты могут иметь внеземное происхождение

Глава NORAD ван Херк не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

Глава американского командования ПВО уклончиво ответил журналистам на этот вопрос.

Руководитель североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк допустил вероятность того, что сбитые ранее в небе над США объекты могут иметь внеземное происхождение.

Во время специального брифинга для представителей прессы, у ван Херка спросили, могут ли военные полностью отбросить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов.

«Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — ответил военный чиновник.

В последние дни военные самолеты СШАВ перехватили три высотные цели неизвестного происхождения: в небе над Аляской, Канадой и озером Гурон.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 12 февраля конгрессмен Джек Бергман сообщил, что американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой.