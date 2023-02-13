«Мечтала всю жизнь»: экс-звезда «Дома-2» Устиненко показала отца будущего малыша

Фото: Instagram* / aliana1001

Сначала интернет-пользователи требовали, чтоб девушка перестала скрывать возлюбленного. Как только это произошло, внешность мужчины не устроила. Мол, выглядит слишком молодо, да и несерьезный он.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, которая через несколько месяцев во второй раз станет мамой, познакомила публику со своим избранником и отцом будущего малыша. В социальной сети она опубликовала совместное фото.

«Именно о такой семье я мечтала всю жизнь», — подписала Устиненко.

Устиненко с возлюбленным и сыном Робертом. Фото: Instagram* / aliana1001

Избранником Устиненко оказался молодой человек по имени Максим Меченков, но близкие называют его Маркусом. Он профессиональный музыкант, пишет тексты, музыку, осуществляет звукозапись в собственной студии. По мнению пользователей сети, которые с нетерпением ждали, когда Устиненко покажет любимого, Меченков выглядит слишком молодо, будто подросток. Хотя, по словам девушки, ему, как и ей, 29 лет. После этого на нее накинулись с тем, что Меченков не только выглядит, как подросток, но и ведет себя также. Поэтому у Устиненко с ним нет никакого будущего.

Устиненко пытается выстоять перед натиском негодующих и доказать, что внешность — не главное. Но с каждым днем недовольных становится все больше и больше.

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