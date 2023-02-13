Рынок порешал: ассортимент на прилавках восстановился после ухода из России ряда брендов

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Место иностранных компаний заняли отечественные производители.

Ассортимент на российском рынке после массового ухода иностранных брендов практически восстановился. Об этом «Известиям» заявили в Росаккредитации.

Нарастить предложение удалось, в том числе, за счет отечественных производителей: за год их стало больше примерно на 20 процентов.

Кроме того, на смену одним зарубежным брендам пришли другие. Если раньше большинство приходилось на Европу и США, то сейчас товары в основном поставляют из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом примерно треть привозят из Китая.

Восстановить ассортимент помогли принятые меры поддержки. В частности — упрощенная схема декларирования. Благодаря ей сроки ввоза новой продукции сократили с месяца до недели. А бизнесмены смогли сэкономить примерно миллиард рублей.

Качество всех ввозимых товаров тщательно проверяют. А для борьбы с контрафактом на маркетплейсах создали специальную систему контроля.