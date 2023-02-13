Охота на «зайцев»: как в России борются с нарушителями платных парковок

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Инспекторы ГИБДД рассказали, как халтурят автолюбители и о мерах воспитания.

В Петербурге на борьбу с так называемыми «парковочными зайцами» вывели специальных инспекторов. Они убирают с госномеров посторонние предметы и фиксируют машины без знаков регистрации. На какие ухищрения идут автолюбители, лишь бы не платить за стоянку, и какие меры помогут повысить культуру парковки? Корреспондент «Известий» Василий Михеев подвел итоги первой недели работы патрулей.

Аккуратно снять и оставить здесь же — инспектор не может выбросить или присвоить даже мятой бумажки. По закону, это чужое имущество. На смене ежедневно четыре человека. Все — крепкие мужчины, мало ли, вдруг конфликт.

«Все они проходили подготовку специальную — и психологический отбор у них был, поэтому они все готовы», — подчеркнул зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Гончаров.

Семь дней в неделю и в снег, и в дождь по 12 часов и по 18 километров с постоянным видом на исторический центр.

«Если мы видим, что человек подходит в это время, мы даем памятку, как оплатить. Может быть, он забыл. Наша функция не карательная, а разъяснительная», — разъяснил специалист Санкт-Петербургского Центра управления парковками Игорь Жариков.

А разъяснять, похоже, нужно. Потому, что на прямой вопрос: «Зачем закрыли часть номера?», четкого и правдивого ответа многие дать не могут.

«Медицинские маски, визитные карточки, просто обрывки бумаги — вот ежедневные находки инспекторов, но если говорить о тех, кто использует подручные средства, чтобы не платить за парковку. Тем же, кто подкован технически, например, обзавелся рамкой на магнитах, пока противопоставить нечего», — пояснил Василий Михеев.

Согласно ПДД, без номеров госрегистрации нельзя только ездить. Стоять — пожалуйста. В Краснодаре — парад пустых рамок и находчивости местных водителей. Власти обещают: скоро этого не будет.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме по инициативе подрядчика проводится работа по устранению посторонних предметов с госномеров автомобилей, которые припаркованы на муниципальных парковках», — добавил директор департамента информационной политики муниципального образования города Краснодар Павел Лаврентьев.

В Москве десять лет назад была попытка законодательно наказывать таких водителей, но оказалась безуспешной.

«Верховный суд, куда обратились граждане, указал, что читаемые номера — это техническое состояние автомобиля, которое может регулироваться только на федеральном уровне. А федеральные правила и нормы не обязывают припаркованный где бы то ни было автомобиль иметь читаемые номера», — рассказал автоюрист Сергей Редько.

Власти столицы, пока единственные в стране, все-таки смогли найти управу на любителей делать авто анонимным.

«По решению антитеррористической комиссии города, такой автомобиль может быть перемещен на спецстоянку для последующей проверки полиции», — показал пресс-секретарь ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Филипп Конюхов.

За 2022 год в столице эвакуировали пять тысяч таких автомобилей. Пойти дальше Москвы предлагают в Петербурге — ввести бесконтактную оплату парковок. Автоматическую, при въезде в платную зону — хоть с номерами, хоть без.

«Нам нужно к RFID-меткам, размещенном на транспортном средстве, крепить эскроу-счет, на котором есть деньги. Приехал, и ты не заморачиваешься- оплатил — не оплатил. Машина проезжает — списывает денег, сколько ты стоишь», — уверен автоэксперт Дмитрий Попов.

Победит в итоге справедливость — мнение цивилизованной части автомобильного сообщества. Злостных нарушителей просто выживут те, кто готов и хочет парковаться по правилам.

«Мама привезла ребенка в музыкальную школу. Ставит машину на парковку — она платит. А стоящий рядом мерседес — его водитель почему-то позволяет себе стоять бесплатно. Вот в этом смысле мы конечно выиграем от того, что все в равных условиях», — выразил мнение автоэксперт Максим Кадаков.

Результат работы патруля чистых номеров в Петербурге отразится на городском бюджете в ближайшие месяц-два. Но, в этот же самый период, пророчат автоэксперты, на маркетплэйсах и авторынках в несколько раз увеличится продажа съемных автомобильных рамок.