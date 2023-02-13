Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; 5-tv.ru

Уничтожена часть бронетехники противника, также захвачены трофеи.

Российские десантники обнаружили и уничтожили скрытый в лесу опорный пункт ВСУ.

На захват объекта было направлено штурмовое подразделение, а огневую поддержку оказала бронегруппа, состоящая из нескольких БТР, БМП и боевых машин десанта.

Приблизившись к опорному пункту, бойцы ВДВ открыли шквальный огонь и застали противника врасплох.

Десантники сходу овладели опорным пунктом ВСУ и захватили трофейное вооружение.