Солнца не видно: норма вредных веществ в воздухе в Красноярском крае превышена в три раза

Норма вредных веществ в воздухе в Красноярском крае превышена в три раза

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Неблагоприятные погодные условия продлятся несколько дней.

Сразу в пяти городах Красноярского края объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в течение нескольких дней.

В столице региона уже сейчас зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе — почти в три раза.

Местные жители жалуются, что на улицах вообще ничего не видно — из-за смога, окутавшего город.