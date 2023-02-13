Горящий автомобиль затруднил движение в центре Москвы — видео
Иван Обухов 39
Фото, видео: © РИА Новости / Данил Айкин; 5-tv.ru
А в Петербурге пожар уничтожил легковушку.
В центре Москвы по невыясненным причинам вспыхнул автомобиль каршеринга. К приезду спасателей машина сгорела практически дотла.
Для тушения пришлось даже перекрыть несколько полос Садового кольца. Из-за этого движение было серьезно затруднено.
Похожий инцидент произошел и в Петербурге. Там легковушка загорелась на кольцевой дороге.
Огонь вспыхнул в двигателе и очень быстро распространился на весь салон.