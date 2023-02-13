Спустя почти семь суток после землетрясения в Турции находят живых людей

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Нескольких детей достали из-под обломков в Стамбуле и на юго-востоке страны.

Спустя почти семь суток после чудовищного землетрясения в Турции спасатели продолжают находить под завалами живых.

В Стамбуле из бетонной ловушки достали 16-летнего подростка — операция по его спасению длилась почти сутки. Еще одного мальчика на востоке страны военные спасли прямо в день его рождения! И тут же устроили ему праздник, соорудив торт из тушенки и хлеба, а свечку заменив гильзой.

На юго-востоке Турции из-под обломков достали двухлетнего ребенка. А спасатели МЧС России совместно с коллегами из Киргизии и Белоруссии извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину. Разбирать обломки пришлось четыре часа. Первую помощь оказали, когда мужчина еще находился в ловушке.

Появились и новые кадры начала землетрясения. На них сотрудники одной из турецких больниц спасают детей — с риском для собственной жизни. Сообщается, что всех малышей в итоге удалось вывести из здания. А в провинции Хатай под завалами нашли и передали полиции клад из золота и денежных купюр.