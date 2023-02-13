В новую жизнь: певица Ханна выписалась из роддома в Дубае

Фото: Instagram* / offi_hanna

Новорожденного малыша с мамой встречал счастливый папа и старшая сестра Адриана.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.), которая на прошлой неделе во второй раз стала мамой, выписалась из роддома в Дубае. Встречал ее с малышом счастливый папа Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) и старшая дочка Адриана.

В социальной сети артистка отметила, что день был настолько эмоциональным и красочным, что сил рассказывать в деталях о нем нет. Но в ближайшее время пообещала все же поделиться подробностями выписки.

Певица Ханна опубликовала первое фото новорожденного Фото: Instagram* / offi_hanna

К слову, Ханна и Пашу в браке с 2015 года. Они познакомились на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», в котором певица заняла призовое место. Впоследствии Курьянов стал для Ханны не только мужем, но и продюсером. О своей второй беременности артистка сообщила осенью, выложив видео с животом в свои соцсети. До этого певица старательно скрывала интересное положение и долгое время отрицала слухи.

С долгожданным пополнением семью поздравили друзья и коллеги по цеху, среди них Виктория Лопырева, Мари Краймбрери, Натан, Рита Дакота, Миша Марвин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили певице Ольге Орловой на рождение дочки.

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