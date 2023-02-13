Символ победы: огромную георгиевскую ленту развернули в Краснодаре

Фото: Александр Сучков / https://krd.ru

Акцию провели в день освобождения города от фашистских оккупантов.

Гигантскую георгиевскую ленту — более километра длиной — развернули в Краснодаре.

Масштабную патриотическую акцию провели в восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. В мероприятии приняли участие ученики нескольких школ и гимназии. Почтить память павших защитников города и жертв оккупации пришли сотни краснодарцев.

12 февраля 1943 года советские солдаты выбили немецких захватчиков из Краснодара. Оккупация продлилась полгода. За это время от рук нацистских преступников погибли больше 13 тысяч мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал о восьмидесятой годовщине прорыва блокады Ленинграда.