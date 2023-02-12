Названа причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова

Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания

Фото: Александр Куров / ТАСС

Режиссер скончался на 79 году жизни.

Советский и российский кинематографист Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни от онкологического заболевания, рассказал в беседе с журналистами РИА Новости зять режиссера Кирилл Вытоптов.

«Это правда, да, скончался. <…> Онкологическое заболевание… Это все случилось вечером», — поделился собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на смерть друга актер Евгений Герасимов.