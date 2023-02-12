Умер режиссер Вадим Абдрашитов

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Ему было 78 лет.

Скончался Народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник, не назвав, однако, причину смерти режиссера.

В числе наиболее известных картин кинохудожника такие полотна, как «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.