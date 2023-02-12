Гигантский разлом: жители Турции показали, что стало с их полем за три минуты

Фото, видео: © РИА Новости / Сертач Каяр; 5-tv.ru

Страшное землетрясение, по последним данным, унесло жизни почти 30 тысяч человек.

Жители Турции, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и чудом выжившие, рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву о последствиях мощных подземных толчков.

В частности, они показали гигантский разлом в земной коре, который за считанные минуты образовался на месте поля возле их села.

«Здесь раньше не было такого обрыва, здесь было поле. Но за три минуты все стало таким. Мы слышали звук как от огромного взрыва и видели огромное облако», — поделился местный житель Мехмет.

До этого стало известно, что число погибших при землетрясении в Турции превысило 29 тысяч. В их числе есть россияне. Еще более 80 тысяч человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли более 1400 человек, свыше 2000 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. Позже в тот же день случилось второе — магнитудой 7,6. Отголоски ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спасатели завершили свою главную миссию на территории Сирии, где эвакуировали из-под завалов людей, пострадавших при землетрясении. При этом их гуманитарная миссия продолжается.