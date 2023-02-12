В России предложили изменить схему расчета цен на нефть при налогообложении

Кабмин внес законопроект об изменении расчета цен на нефть Urals при налогообложении

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Предполагается, что новые правила начнут действовать с апреля.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход (НДД). Это следует из базы данных Госдумы.

Документ предлагает ограничить скидку на нефть марки Urals при налогообложении с апреля. Отмечается, что если в апреле дисконт на Urals превысит 34 доллара от средней цены Brent, то власти рассчитывают НДПИ и НДД исходя из стоимости Urals с дисконтом в 34 доллара от Brent.

Соответственно, в мае цена Urals учитывается как стоимость Brent минус 31 доллар, в июне применяется дисконт в 28 долларов, а с июля — 25 долларов.

В Минфине пояснили, что такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals.

На днях вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это поможет восстановлению рыночных отношений, нарушенных из-за введения западными странами системы «ценового потолка» на российскую нефть и нефтепродукты.

Еврокомиссия 7 февраля выпустила уточнения относительно потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, вступившего в силу двумя днями ранее. Суть в том, что эмбарго не будет действовать на нефтепродукты, произведенные из российского сырья за рубежом. Также ограничения не будут касаться смешанных российских нефтяных продуктов с нероссийскими.

Таким образом ЕС пытается легализовать серые схемы поставок топлива, которые реализуются на протяжении длительного времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минфин США утвердил введение ценового потолка на нефть из России.