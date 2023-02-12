Мощный пожар произошел в одном из строящихся зданий в «Москва-Сити»

Фото, видео: 5-tv.ru

Предварительно, причиной возгорания стали тлеющие на одном из этажей стройматериалы.

Пожар произошел в одной из строящихся башен в деловом районе «Москва-Сити».

Как стало известно 5-tv.ru, загорелось здание по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 1. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара стали загоревшиеся на четвертом этаже здания строительные материалы. Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области дотла выгорел многоквартирный дом дореволюционной постройки.