Живого кота достали из-под завалов в Турции спустя 110 часов после землетрясения
Фото: Twitter / Lorenzo The Cat
Животное не испугалось людей. Однако пришлось постараться, чтобы вернуть доверие пушистого.
Спасатели достали из-под завалов кота, который провел под обломками 110 часов после землетрясения в Турции. Животное не выглядело испуганным, и сразу далось в руки людям. Однако проблемы возникли, когда спасатели попытались напоить пушистого водой.
Чтобы вызвать доверие кота, члены спасательного отряда передавали его друг другу и гладили в попытке успокоить. Они периодически придумывали разные способы дать ему воду: использовали крышку бутылки или наливали в руку.
Накануне стало известно, что спасатели извлеки из-под разрушенного дома двухмесячного малыша. Он продержался под завалами 128 часов и дождался помощи.
Страшные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. По последним данным, число погибших в результате природной катастрофы превысило 29 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров.