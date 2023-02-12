В «Роскосмосе» показали затопленный после землетрясения в Турции аэропорт «Хатай»

Фото: ERDEM SAHIN / ТАСС

На снимке со спутника виден тектонический разлом, возникший после мощных подземных толчков.

Затопленный в результате землетрясения турецкий аэропорт «Хатай» сняли из космоса. Уникальные кадры были опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

На фото, сделанном аппаратом «Канопус-В», виден тектонический разлом, возникший после серии подземных толчков на юго-востоке Турции, и затопленную территорию вокруг аэропорта, расположенного на берегу Средиземного моря.

Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай. Фото: Роскосмос

До этого стало известно, что число погибших при землетрясении в Турции превысило 29 тысяч. В их числе есть россияне. Еще более 80 тысяч человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли более 1400 человек, свыше 2000 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. Позже в тот же день случилось второе — магнитудой 7,6. Отголоски ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии. Две подземных бури и последующие эхо-толчки привели к массовым разрушениям жилых домов и гибели людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как собака-спасатель по кличке Пена вытащила пятерых людей из-под завалов после землетрясения в Турции.