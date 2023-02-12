Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Сирии

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До региона дошли отголоски мощнейшего землетрясения, в результате которого погибли более 1400 человек. Еще более 2000 человек пострадали.

Российские спасатели завершили свою главную миссию на территории Сирии, где эвакуировали из-под завалов людей, пострадавших при землетрясении. Об этом заявил заместитель начальника МЧС России Алексей Серко.

Вместе с тем, представитель ведомства уточнил, что гуманитарная миссия российских спасателей в Сирии продолжается.

«Спасательная операция именно по спасению выживших закончена. Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России о том, что спасательная операция завершена, но продолжается гуманитарная помощь», — подчеркнул Серко.

Трагедия произошла 6 февраля. Согласно официальным данным, мощность землетрясения достигала 7,7. Кроме того, наблюдалось и повторное — магнитудой 7,6. Эпицентр событий пришелся на провинцию Кахраманмараш, расположенную на юго-востоке Турции, в непосредственной близости от границы с Сирией.

Уже известно, что в самой Турции число погибших от землетрясения и его последствий перевалило за 29 тысяч человек. Еще более 80 тысяч человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть россияне. В Сирии в результате землетрясения погибли более 1400 человек. Еще более 2000 — пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как медсестры, рискуя своими жизнями, спасали новорожденных детей при землетрясении в Турции.