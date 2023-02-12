Размер имеет значение? Почему большие мужчины выбирают миниатюрных женщин

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Сексолог назвал три причины любви крупных мужчин к маленьким леди.

При выборе спутницы мужчины руководствуются не только цветом ее волосы и формой губ, но также ростом и строением фигуры. Зачастую высокие и статные мужчины выбирают миниатюрных девушек, рядом с которыми выглядят настоящими защитниками. Причины такого предпочтения в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru озвучил сексолог Евгений Кульгавчук.

«Этому мы находим подтверждение в биологии. Ведь самец в природе обычно крупнее самки. Согласно биологической стратегии выбора партнера, мужчина должен быть хорошим кормильцем и защитником. А крупный защитник, конечно, более привлекательный», — отметил эксперт.

Также мужчины, выбирая маленьких хрупких женщин, стремятся к балансу, ведь «большое» и «маленькое» дает ту самую золотую середину.

Кроме того, миниатюрные женщиы кажутся мужчинам женственнее и моложе, нежели женщины высокие и крупные. А значит, на фоне со своей спутницей мужчина будет чувствовать себя увереннее.

«С ними органичнее чувствовать себя этим пресловутым защитником, большим, сильным и важным», — объяснил Кульгавчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему худощавые мужчины выбирают крупных женщин.