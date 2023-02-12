ВКС России уничтожили завод бронетанковой техники ВСУ в Харькове

Минобороны сообщило об ударе ВКС РФ по цехам сборки танков в Харькове

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Российские войска ежедневно и целенаправленно наносят урон материально-технической базе противника.

Российские военные продолжают уничтожать производственные и ремонтные мощности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). Очередной целью военно-космических сил РФ стали цеха машиностроительного завода в Харькове, сообщили в Минобороны.

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного „Завода имени Малышева“», — заявил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Накануне российские войска также нанесли большой урон материально-технической базе противника, ударив высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики военных предприятий и транспортной системы Украины. Тем самым армии России удалось заблокировать переброску в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

Кроме того, на всех направлениях за сутки было уничтожено 12 гаубиц: две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, три гаубицы Д-20, две гаубицы «МСТА-Б» и самоходная гаубица «Krab» польского производства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские разведчики отбили два опорных пункта нацгвардии Украины.