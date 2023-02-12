Нацистов нет? В соцсети Зеленского снова заметили боевика ВСУ с символикой СС

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Похоже, после турне по странам ЕС главарь киевского режима перестал отрицать свою нацистскую сущность.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опубликовал на своей странице в соцсети фото украинского боевика с нацистской символикой.

На снимке видны два военнослужащих, у одного из которых на рукаве пришит шеврон с эмблемой танковой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» — черепом и костями. Фото Зеленский сопроводил пафосным комментарием.

«Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства — независимость будет потеряна», — написал глава Незалежной.

Зеленский опубликовал фото украинского боевика с символикой СС. Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Зеленский уже не впервые демонстрирует подлинную суть украинского воинства, боевики которого не скрывают своей приверженности идеям нацизма.

Так, в мае прошлого года глава киевского режима умудрился поздравить сограждан с Днем Победы над нацизмом подборкой снимков, на первом из которых оказался боевик с шевроном «Мертвой головы». Буквально через 15 минут после публикации снимок был удален, однако его уже увидели тысячи пользователей. Через некоторое время Зеленский опубликовал новый, исправленный, пост.

В сентябре ситуация повторилась. На снимке, опубликованном после визита Зеленского в город Изюм Харьковской области, за спиной у президента Украины снова оказался военный с символикой СС. На этот раз глава Незалежной не стал ничего исправлять, а просто стыдливо удалил компрометирующее фото из своего аккаунта.

Впрочем, истинное лицо представителей киевского режима уже не спрятать и не исправить никакими фильтрами. В октябре прошлого года свастику заметили на браслете главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

На снимке в собственном Twitter-аккаунте генерал был запечатлен с автоматом в руках в окружении других украинских боевиков. На правой руке Залужного красовался браслет, на котором было отчетливо видно изображение свастики, как на знаменах и гербе нацистской Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на телах вышедших с «Азовстали» украинских боевиков обнаружили десятки тату с прославлением нацизма.

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