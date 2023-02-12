У них не было дома: раскрыты неожиданные подробности съемок фильма «Семнадцать мгновений весны»

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Кто участвовал в съемках с фашистками пытками? Почему был сделан такой выбор?

Новый выпуск программы Николая Цискаридзе был посвящен памяти актеру Вячеславу Тихонову, который ушел из жизни в 2009 году. На передачу были приглашены близкие друзья и коллеги актера, которые поделились теплыми воспоминаниями о работе с ним. Во время съемок гости рассказали, что в сценах, где гестаповцы мучили младенцев, снимали малышей из детского дома. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Всенародную любовь и известность артисту принесла роль Штирлица — разведчика Максима Максимовича Исаева в телесериале «Семнадцать мгновений весны».

По воспоминаниям Майи Менглет, Вячеслав Тихонов полностью отдавался работе, несмотря на трудности. Его не пугали природные условия, он был в кадре в холод, ветер и слякоть. Актриса с упоением рассказала, как однажды во время съемок Тихонов носил ее на руках со сломанной ногой.

«Он меня со сломанной ногой носил около 20 раз на руках. Он сам взвыл уже о пощаде. Было жутко холодно, я еще в этой соболиной шубе. Я была тогда немаленькая, весила 59 килограммов», — рассказала актриса.

Актриса отметила, что актер мог перевоплотиться в любой образ. Как-то раз он настолько вжился в роль, что его перепутали с трактористом.

Актер ушел из жизни в возрасте 80 лет, у него были проблемы с сердцем. Восьмого февраля знаменитому артисту исполнилось бы 95 лет.

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