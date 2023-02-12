В Грузии зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,6

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Информации о погибших и пострадавших нет.

В западной части Грузии зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,6 по шкале Рихтера. Информация появилась на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли с разницей в 14 минут. Первое землетрясение зафиксировали в селе Гоми недалеко от города Озургети. Эпицентр второго находился в нескольких километрах от горного курорта Бахмаро.

Информации о пострадавших не поступало. Также нет данных о разрушениях.

Накануне подземные толчки сотрясали грузинский регион Гурия. Жители Батуми в Грузии также сообщали в соцсетях о толчках, из-за которых в квартирах качались люстры и тряслась мебель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате землетрясения в Турции погибло более 24 тысяч человек. Под завалами также нашли семью из Москвы, которая прилетела в гости к родственникам. Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Более 60 стран мира, в том числе Россия, заявила о готовности оказать поддержку пострадавшей Турции.