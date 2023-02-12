При землетрясении в Турции погибли 34 участника волейбольной команды

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Спортсмены прибыли в курортный регион с Кипра. По официальным данным, всего в результате трагедии скончались более 24 тысяч человек.

От последствий мощного землетрясения в Турции погибли 34 участника волейбольной команды турок-киприотов, проживавших в Фамагусте. Об этом сообщило агентство Kathimerini.

Согласно данным кипрского СМИ, тела несчастных обнаружили при разборе завалов обрушившегося отеля в городе Адыяман. В настоящее время продолжаются поиски еще одного участника команды, который, предположительно, в момент ЧП находился там же.

Страшное землетрясение с афтершоками произошло в курортных регионах Турции 6 февраля. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 24 тысяч человек. Еще более 80 тысяч — пострадали.

В связи с трагедией власти Турции объявили общенациональный траур вплоть до 12 февраля. На месте продолжают работать спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли было предотвратить трагедию в Турции и кто мог знать о надвигающейся опасности.