Врач предупредила о риске «отложенного инфаркта» после гриппа: что это и как распознать

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Как распознать опасное состояние, не доводя до фатальных последствий?

Последствия гриппа могут привести к различным заболеваниям. Через несколько недель после вирусной инфекции у больного может случиться «отложенный инфаркт». Об этом в интервью URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

Осложнение после гриппа, «отложенный инфаркт», может случиться из-за того, что больным не соблюдается постельный режим. Дело в том, что при большой физический активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а если грипп становится хроническим, то это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта. Отсюда и появилось понятие отложенные инфаркты», — говорит Марина Константинова.

Врач отмечает, что самые распространенные осложнения гриппа это легочные и внелегочные: поражение легких и плевры. Пневмонию может вызвать как сам вирус гриппа, так и бактериальная инфекция с дыхательной недостаточностью. Из других осложнений врач отмечает такие заболевания, как мастоидиты, синуситы, отиты. При этом редко появляются энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит и сепсис.

Также грипп может поспособствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы.