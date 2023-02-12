Генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свой пост

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Срок полномочий политика истекает осенью текущего года. Почему он не хочет продлевать мандат?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оану Лунгеску.

По ее информации, Столтенберг не хочет продлевать срок своих полномочий после их истечения 30 сентября 2023 года.

«У него нет намерения добиваться продления мандата», — рассказала Лугенску.

В должности генерального секретаря Североатлантического альянса Столтенберг работает с 2014 года. Он уже трижды продлевал срок своих полномочий.

Как пишет газета Welt am Sonntag, несмотря на намерения самого Столтенберга, между странами НАТО есть неформальное соглашение о том, что он останется на своем посту до весны 2024 года. Отчасти это необходимо для его присутствия на саммите в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО. Но основной причиной запланированного продления стали «выдающиеся услуги НАТО», оказанные Столтенбергом, особенно на фоне конфликта на Украине.

Дипломат всегда резко критиковал внешнюю политику России и подчеркивал необходимость наращивать военную мощь НАТО, включая ядерное оружие, чтобы сдерживать попытки России нарушить международные законы в отношении стран, входящих в состав Альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Столтенберг не ожидает нормализации отношений между Россией и Западом.