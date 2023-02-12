Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной

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Российская армия ранее не сталкивалась с подобными боевыми единицами. Сейчас их изучением занимаются саперы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать новые виды мин на участке в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал разведчик Западного военного округа.

По словам собеседника, российским военнослужащим еще не приходилось сталкиваться с этим видом оружия на поле боя.

«Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали», — сообщил разведчик.

ВСУ разбрасывают мины с помощью кассетных снарядов. Как отметил собеседник агентства, сейчас российские войска ждут детального осмотра новых мин саперами.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские разведчики отбили два опорных пункта нацгвардии Украины.