Как физические нагрузки действуют на сердце и чем они опасны

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Медики предупреждают о негативном влиянии чрезмерных тренировок, в частности. Чем это может обернуться?

Регулярные занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Но чрезмерные нагрузки могут оказывать плохое влияние на сердце. Вот как это работает.

Взрослым людям рекомендуется заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 150–300 минут в неделю и интенсивными — около 75–150 раз в неделю. К умеренной нагрузке при этом относится:

ходьба в среднем или быстром темпе примерно 4.8–6.5 км/ч;

медленная езда на велосипеде примерно 15 км/ч;

гольф или парный теннис;

бальные танцы или аквааэробика.

Сопоставимый эффект можно получить при активном выполнении бытовых дел. К интенсивной же активности относят:

быструю ходьбу;

бег;

езду на велосипеде со скоростью более 15 км/ч;

плавание.

При любой нагрузке необходимо следить за частотой сердечных сокращений — при умеренной активности пульс не должен превышать 64–76% от максимального показателя, при интенсивной допускается учащение до 77–95%.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы эти показатели меньше. Однако даже одна тренировка в неделю может снизить рис смерти при ишемической болезни.