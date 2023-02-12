Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

По мнению спортсмена, никакие красивые ухаживания не покорят даму, если ее кавалер не способен на большие поступки.

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах 2004 года, заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, политик и завидный жених Дмитрий Носов знает секрет укрощения строптивых женщин, которым он поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Непослушная». Нет, силой дам не покоряет, хотя ему это легко бы удалось. Спортсмен не сомневается, что любую красавицу можно заставить играть по своим правилам, но только если она сама этого захочет.

«На самом деле это все от женщины зависит, потому что все решает женщина. Сама придумала, сама поверила, сама обиделась или влюбилась — там уже идут варианты. Еще есть такая история — чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Я считаю, что все должно быть в меру, и когда ты начинаешь уже бегать за женщиной — это неправильно. Ухаживать — да, бегать — нет», — постановил Носов.

Об идеальных романтических ухаживаниях, которые способны растопить самое ледяное сердце, дзюдоист рассуждать отказался. Он считает, что красивые жесты если и дают результат, то краткосрочный, временный. Истинная леди никогда не купится на богатые букеты цветов, подарки и другую «мишуру». А чувства — если они есть, доказывать ничего уже не нужно.

«Я считаю, что женщину нужно покорять только поступками. В глазах мужчины все сказано. Его сила, его поступки, именно его действия привлекают настоящую женщину», — заключил спортсмен.

Свою линую жизнь Дмитрий Носов не спешил делать достоянием общественности. В социальных сетях он публикует фото с двумя главными дамами сердца — дочерьми Златой и Дариной. Дзюдоист дважды был женат, каждая избранница подарила ему по наследнице. Оба брака закончились разводом. Укрощает ли олимпиец кого-то большими поступками в данный момент, доподлинно неизвестно.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Дмитрий Носов назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, которая стоила ему здоровья и теперь угрожает жизни.