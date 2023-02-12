Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Как отметили эпатажные знаменитости в ходе совместной пресс-конференции, главное о себе они знают — оба верят, что они дети божьи и пропагандисты русского духа в шоу-бизнесе.

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда ответили на критику общественности на совместной пресс-конференции. Обоих артистов не раз обвиняли в чрезмерной откровенности, им приписывали разного рода зависимости и ментальные недуги, аморальный образ жизни и прочие грехи. Но оказывается, все это время в греховности обвиняли детей божьих и богов во плоти. Именно так о себе и подруге по шоу-бизнесу заявил Джигурда. Очевидно, религиозные представления о праведности «слегка» не соответствуют его представлении об этом понятии.

Как отметил актер, его «балагурство» в дуэте с Волочковой имеет одну-единственную цель — показать миру неоднозначную, но сильную русскую душу и вселить патриотизм в сердца сограждан. Да, в отличие от пропагандиста (это слово Джигурда видоизменил и превратил в изощренное ругательство) Владимира Соловьева, артисты не объявляют «охоту на ведьм» и не призывают карать и проклинать бежавших из страны коллег. И без оскорблений можно выразить свою политическую позицию, призвав народ объединиться.

Оскорбление, очевидно, досталось только Соловьеву.

«Мы в шоу-бизнесе вроде балагурим, но мы тянем эту вертикаль души и духа. Русской души — буйной и вместе с тем покорной. Вы бы видели у алтаря Настю. Я говорю: „Богиня, тебя снимать!“. Она говорит — это интимно. Какая она кроткая, когда она красивая со слезами на глазах перед Богородицей говорит о чем-то своем, о женском, поймите, вы! Вы это не ретранслируете, но вы убиваете нас, а от нас отскакивает», — заявил Джигурда.

Оказывается, пляски в нижнем белье, страстные интимные (в совершенно ином смысле) объятия, примерка микротрусиков и прочие действа, снятые балериной и актером на камеру и выпущенные в сеть — их вклад в становление русской души. Осуждающая публика просто не прониклась мятущимся духом знаменитостей и их неординарными художественными приемами. А так как свои молитвы звезды не афишируют, образы получились однобокими.

Несмотря на критику, которую Волочкова, к примеру, считает проявлением банальной зависти, великое дело не будет брошено. Пусть глядя на дорогой бокал балерины зрители шипят об алкоголизме, пусть за ее шпагатами видят похоть вместо прекрасной спортивной формы — правду о себе она знает. И правда эта гораздо выше сплетен и происков злопыхателей.

«Люди, которые грязь в человека бросают, они не понимают, что до адресата эта грязь не долетит, а в их руках останется», — сказала Волочкова.

«Бог поругаем не бывает, а мы реально себе доказали, что мы дети божьи и боги, как и вы все», — подытожил Джигурда.

Артисты, к слову, в этот день представили клип на их новую патриотическую песню с ожидаемым названием «Русская сила». Соболиные шубы, булава и посох с черепом (почему-то), пуанты, рэп — все смешалось в этом видео. Как пишут пользователи сети в комментариях к ролику, «с такими патриотами врагов народа не надо». На это Джигурда отвечает резко — разворошил, говорит, гадючье гнездо циников и ханжей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Никита Джигурда рассказал, за что любит молодых российских исполнителей.