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Нехватка оружия у ВСУ может сильно осложнить жизнь режиму в Киеве.

Политический эксперт из США Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures написал, что военное противостояние на Украине движется к своей кульминации.

По словам Фридмана, в настоящее время украинская армия заметно ослабела. Автор также отмечает, что успехи российской армии на поле боя скоро могут создать серьезные проблемы для киевского режима.

«Нынешняя слабость украинской армии связана с нехваткой ракет большей дальности», — пишет в тексте американский политолог.

Фридман добавляет к своим рассуждениям, что раньше у украинских боевиков получалось противостоять российской армии в обороне, не давая ей совершать глубокие прорывы вглубь территории. Но сейчас у украинских националистов не хватает оружия, которое способно препятствовать российским войскам получать резервы и припасы.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты получили новые управляемые снаряды.