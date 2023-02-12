МОК: россияне и белорусы вернулись в олимпийское движение по воле большинства стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

МОК в январе объявил — нейтральные в смысле допинга и политических взглядов атлеты — имеют право участвовать в Играх.

Против России открывается новый фронт — околоспортивный. 35 стран Западной коалиции, включая США, Германию, Польшу — список понятен — пытаются сорвать участие наших и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Украина при этом еще и угрожает самой бойкотировать эти игры. Остальные пока сами ехать хотят, но призывают нас не пускать. Подготовка Парижа к Олимпиаде идет полным ходом.

МОК в январе объявил — нейтральные в смысле допинга и политических взглядов атлеты — имеют право участвовать в Играх. Так что сейчас президент МОК Томас Бах очень резко реагируют на попытки давления и отказывается менять позицию комитета.

Томас Бах указывает, что решение о возврате россиян и белорусов в олимпийское движение было принято по инициативе большинства национальных олимпийских комитетов. Их всего 206. Так что 35 западных голосов из 206 это не «весь мир». Это одна шестая.

Ведь целые континенты не вводили санкции против России — это Южная Америка и Африка. Африка — это 54 государства, а значит 54 голоса в олимпийском движении или на Генассамблее ООН. Наконец, это полтора миллиарда жителей — потенциальный новый рынок для наших товаров и потенциальная зона для российских инвестиций. Там не везде безопасно — это другой вопрос, но может как раз мы и можем помочь навести порядок? Во всяком случае в Судане, Мали и Мавритании, куда на этой неделе приезжал с визитом глава российского МИДа, на нас рассчитывают. Как и на Ближнем Востоке, например, в Ираке, где также побывал Сергей Лавров, Россия ведь никогда не поддерживала агрессию против этой страны.

«Мы помним, как 20 лет назад предлоги для войны против Ирака демонстрировались в совете Безопасности. Потом это все оказалось ложью. Но то, что делали Соединенные Штаты с Ираком, своими натовскими коллегами, не идет ни в какое сравнение с другими конфликтами, о которых сегодня говорим мы, которыми сегодня мы занимаемся», — заявил Сергей Лавров.

На Африку и ее жителей Россия в принципе никогда не смотрела как на добычу или рабсилу — вспомним уроженца Абиссинии — Абрама Петровича Ганнибала, в то время, когда европейцы гнали его соплеменников в кандалах, в России он стал генерал-аншефом, сподвижником Петра. Основал династию, давшую величайшего русского поэта. Пушкин никогда не забывал свои корни.

Турне по Африке и Ближнему Востоку Сергея Лаврова пришлось в сложное время — как раз произошло землетрясение в Турции и Сирии, и страны, куда приезжал российский министр, отлично видели, что Москва одной из первых направила помощь и в одно, и в другое пострадавшее государство, не делая различий из-за политического режима. Мы помогаем. Это ценится.