Результат важнее: почему в науке иногда происходит подмена задач

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Президент России Владимир Путин провел заседание совета по науке, где затронул самые непростые вопросы.

Научный потенциал в России всегда был на высоте, но реализуется он, в основном, в военно-промышленной сфере — да, самые мощные ракеты и самые быстрые ракеты — у нас. Но как использовать это в быту? Государство намерено исследования по приоритетным направлениям поощрять. А это здравоохранение, ЖКХ, энергетика, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности. Главное не «заболтать» благие начинания.

«К сожалению, происходит подмена задач. Все усилия направляются на то, чтобы обеспечить реализацию так называемых мероприятий, формально отчитаться по объему выделенных средств, а нужны практически конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане. Это передовое оборудование, компоненты, продукты, сервисы, конкурентные и на внутреннем, и на внешнем рынке», — подчеркивал президент России Владимир Путин.

В научном сообществе началась бурная дискуссия: как при сохранении объемов госфинаснирования науки — это важно, сумма не меняется — повысить отдачу, на каких прорывных направлениях вместо широкого фронта сконцентрироваться. Западные санкции ограничивает доступ не только к конкретным товарам и услугам, но к целым технологиям.

«Самое главное — исключить на сегодняшнем этапе внутреннюю конкуренцию. Консолидация потенциала, это касательно, так сказать, любых прорывов. Знаете, время разбрасывать камни и время собирать. Сегодня время собирать камни в чистом виде, мы это хорошо видим, и СВО фактически является, я позволю себе сказать, драйвером консолидации в обществе в каждом направлении», — выразил уверенность президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.