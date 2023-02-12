Путин предложил дополнительные меры поддержки предприятий лесной отрасли

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Президент РФ провел в Поморье совещание по развитию лесопромышленной отрасли.

2023 год будет непростым для лесной и деревообрабатывающей отрасли — особенно на Северо-Западе страны, где производство было естественно ориентировано на Европу. Но санкции закрыли этот рынок и перепроложить маршруты на Восток и Юг можно только совместными усилиями бизнеса и государства. Не зря на этой неделе президент приехал лично оценить обстановку в одном из самых «лесных» регионов страны — Архангельской области.

«Прошу Правительство вместе с РЖД посмотреть, что можно сделать для увеличения вывоза продукции по железной дороге. Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов Северо-Запад. Сейчас таких морских маршрутов практически нет с учетом изменения логистики, и с помощью господдержки их нужно запустить, как специалисты говорят, „раскатать“ эти маршруты», — заявил Владимир Путин.

Второй способ поддержки лесопереработки — развитие внутреннего рынка развитием деревянного домостроения в России. Решено упростить выдачу ипотеки на такие усадьбы и, более того, внедрять технологии современного малоэтажного деревянного домостроения, как вот этом здании, в госпрограммах по расселению ветхого и аварийного жилья, в строительстве фельдшерских пунктов, почтовых отделений и даже домов культуры.

На Западе уже в моду входят Многоэтажные деревянные дома — в соседней для Архангельска Норвегии 80-метровый небоскреб из дерева построили. От стекла и бетона экотренд ведет к доскам и бревнам, сделать которые огнеупорными и долговечными помогают современные технологии.