Должок! Правительство РФ предложило крупному бизнесу поделится доходами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

С такой идеей выступил вице-премьер Андрей Белоусов. Его не поддержали в Минфине.

Правительство решило пополнить бюджет за счет миллиардеров.

«Налог на удачу», или «windfull tax», как его называют на Западе — это кратковременное, разовое повышение сборов с определенной отрасли или группы компаний, когда они внезапно получают сверхприбыль. Впервые такой инструмент стали применять еще в начале 80-х в США. А в прошлом году в Британии и Евросоюзе «налогом на удачу» обложили нефтяников, газовиков и энергетиков, которые резко повысили тарифы на электричество.

Те же отрасли, как уверяют эксперты, могут попасть под «налог на удачу» и в России, но не только они — металлурги, химики, производители удобрений — все те, кто на высоких экспортных ценах в прошлом и позапрошлом году сделал кассу. Такие могут и поделиться — уверен первый вице-премьер Андрей Белоусов, который и ведет переговоры с крупным бизнесом. Он предлагает верхушке списка Forbes сделать разовый и добровольный взнос, и рассчитать его размер, исходя из конкретной прибыльности той или иной компании, а не обкладывать одним тарифом.

Крупный бизнес раскошеливаться не спешит и устами главы РСПП, российского союза промышленников и предпринимателей, предлагает увеличить налог на прибыль, чтобы бремя помощи бюджету переложить также на мелкий и средний бизнес.

Против этого - в свою очередь - Министерство финансов, которое не собирается переписывать налоговое законодательство, и считает, что справедливо было бы поделиться не просто доходами, а именно сверхдоходами.

Тем более, что у правительства весомые аргументы для крупного бизнеса: мы же вам помогаем. Экспортные сделки, выход на новые рынки поддерживает аппарат МИДа, перенастроить логистику помогает Министерство транспорта, цены на углеводороды со странами ОПЕК+ согласует Минэнерго, а в трудную минуту, пандемии, например, кто дал дешевые кредиты? Правильно, Минфин. Должок!