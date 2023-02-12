«Народный» депутат, осужденный народом: чем запомнился Сергей Фургал

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Экс-глава Хабаровского края получил 22 года колонии строгого режима.

В Московском областном суде поставили точку в громком деле бывшего губернатора Хабаровского края.

За организацию двух убийств и еще одно покушение на убийство, Сергею Фургалу назначили 22 года колонии строгого режима, еще трем соучастникам дали от 21 года до 9,5 лет соответственно. Они вину не признают, адвокаты намерены обжаловать приговор.

Впрочем, в деле весомые доказательства, еще два участника группировки, в том числе ближайший соратник Фургала, пошли на сделку со следствием и сдали весь расклад. По сути это расплата за бурную молодость.

Под занавес 90-х врач-терапевт Сергей Фургал пошел в бизнес, сбор металлолома. Конфликты решались в духе времени. Мы встречались с родственниками его убитых конкурентов — те никогда и не сомневались в виновности Фургала. Собственно подозрения были и у следствия по горячим следам еще в середине нулевых, но Фургал подался в политику, получил депутатскую корочку, а вместе с ней неприкосновенность и расследование застопорилось. Есть подозрения, что не просто так.

Внимание правоохранительных органов персонаж вновь привлек, когда в 2018 году внезапно подался в губернаторы. Тщательная перепроверка прошлого этого «кандидата» и повторное расследование заняли почти два года. Так что, наручники надевали уже на действующего главу региона. Символично, что «народного губернатора» как он сам себе называл, наказал «народ», адвокаты настояли на суде присяжных и они признали вину Фургала доказанной по всем пунктам. Судья лишь определил наказание.

Впрочем, это еще не конец. Семья Фургала и пока тот был депутатом, и пока был губернатором, бизнес не прекращала, обороты — миллиардные, и это направление деятельности также сейчас расследуется по статьям — мошенничество и организация преступного сообщества. Фургал запомнился тем, что на посту губернатора много обещал, «остро» выступал, как и положено типичному популисту.

А во время следствия, то ли по собственной мысли, то ли по совету партийных пиарщиков, активно подогревал уличное недовольство.

При том что для жизни хабаровчан он толком ничего не сделал — инвестпроекты, если и заходили в регион, то только по федеральной инициативе: будь то авиа- и судостроительные предприятия, газо- и нефтепроводы в Китай. Их же не Фургал придумал и построил. Губернаторский уровень — это дома и дороги, мосты, больницы, школы. Стали они лучше при Фургале? Вопрос риторический.