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Давайте попробуем себе представить такой мир, тем более, что подобные планы, на Западе звучали не раз.

Мне все больше кажется, что украинский проект «Антироссия» — это еще и оружие США против Германии.

Смотрите, к 2014 году Москва и Берлин наладили самое тесное взаимодействие: Германия была основным торговым партнером России в Европе. Заработал «Северный поток» и начали строить планы на второй. Германия пользовалась российским газом по льготным тарифам, еще и перепродавала его соседям.

В Россию из Германии потекли инвестиции. Сближению двух стран способствовало то, что лидеры государств нашли общий язык и в прямом смысле слова.

И тут раз — вам достается «кот в мешке» — Украина после госпереворота. Гражданская война. Германия попыталась стать посредником — гарантом новых киевских властей и угодила в капкан.

Девять лет Берлин пытался из него выкарабкаться, но петля сжимается все туже: немцы без российского газа, нефти и нефтепродуктов, немецкие концерны — без российского рынка.

А сейчас Берлин еще и становится главным оружейным спонсором Киева в Европе. Американцы, как мы помним, пообещали поставить 31 танк «Абрамс», британцы — 14 «Челленджеров», а немцы пообещали вначале тоже 14 новых, а на этой неделе плюс еще 178, правда устаревших, танков «Леопард».

При том, что те, кто больше всех говорил — поляки, прибалты, скандинавы — отправку своих танков ставят на паузу. А немцы — вот торопятся, уже привезли в Киев, что смогли.

И немцы такие — эээээ, а как так получилось? Кто в этом виноват? А… Путин во всем виноват, без него было бы лучше — размечтался министр обороны ФРГ Борис Писториус. Железная немецкая логика.

Надо понимать, мир будет лучше, в смысле удобнее, лично для Писториуса и его страны. Давайте попробуем себе представить такой мир, тем более, что подобные планы, на Западе звучали не раз.

Для начала, спецоперации на Украине не было бы…как и «Крымской весны». Ельцинские либералы не стали бы противиться наставникам и защищать чуждый «русский мир». Скорее встречали бы с цветами натовских военных в Донецке, Севастополе… да хоть бы под Москвой. Черное море — без флота… а зачем он, в кругу друзей.

Танки, самолеты, подводные лодки и, главное, ракеты — на металлолом. И ведь было уже такое, пилили…. Кавказ не надо «кормить», думаете в 2008 году Грузия остановилась бы на Осетии и Абхазии?

А по соседству — уютный Исламский имарат, который не дали построить в Чечне, а потом и на дальних рубежах в Сирии. Курилы — японцам, Калининград немцам. «Несправедливо, что богатства Сибири принадлежат одной стране», — если не прямая цитата, то уж точно руководство к действию.

«Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной». Заграница вам поможет и нефть качать, и детей воспитывать, толерантными. Торжествует демократия доллара и свобода умирать за дядю Сэма. Как Украину натравили на Россию, так условную Дальневосточную республику можно натравить на Китай. Надорвется? Неважно, лоскутное одеяло можно перекроить. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Нам точно нужен такой дивный новый мир?