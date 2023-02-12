Voyage, Voyagе. Как проходил евротур Зеленского по Европе с просьбой оружия и денег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

Глава киевского режима посетил Париж, Брюссель и Лондон.

В этот же день 8‑го же февраля с гастролями по ключевым европейским столицам — это Лондон-Париж-Брюссель — отправился Владимир Зеленский. Просить еще денег и уже самолетов. Статья Херша в один день с обсуждением послания Байдена и началом поездок Зеленского — это сигнал, не все в Америке готовы ему помогать. Вы, европейцы, если что, одни потянете украинскую лямку. О реакции в Старом Свете расскажет Виталий Чащухин.

Новая постановка театра одного актера. В главной роли — Владимир Зеленский, да еще и живьем. Мировое, но отнюдь не мирное турне в поддержку Украины.

Военный маскарад в Лондоне. Почти любовная сцена в Париже. И слезы на публику в Брюсселе.

Вам не послышалось. Целый Европарламент хором повторяет лозунг украинских националистов. Как тут не тронуться. Уже второй раз с начала боевых действий Президент Зеленский покидает страну. Ради пиара — на крови.

Цель любого такого евротура, чтобы он окупился. В данном случае, вернуться домой не только с валютой, но и с перспективой поставок все более опасного оружия.

Отдельное шоу, как его вытаскивали из Киева. На всю Украину не нашлось борта даже для собственного президента. С ближайшей натовской базы в польском Жешуве Зеленского вывозили на американском военном транспортнике. А до Брюсселя он летел вместе с Макроном на небольшом французском лайнере.

И, кстати, уже в статусе самого что ни на есть кавалера Ордена почетного легиона, который Зеленскому успели вручить в кулуарах рабочего ужина с Макроном и Шольцем, сопровождая церемонию объятиями и поцелуями.

Еще более признательным Зеленский будет, если немцы и французы отдадут Украине вообще все, что у них есть. И, в первую очередь, вслед за танками — истребители.

«Это очевидно: чем раньше Украина сможет получить тяжелое и легкое вооружение, Эммануэль, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, Олаф, тем более сильной будут наши танковые войска», — заявил Зеленский.

«Зеленский не понимает, что после того, как эти современные истребители поставят, западу также придется обучить украинцев ими пользоваться — это снова трата денег. Действительно, они просят слишком много денег, при том что уже давно Украина — страна-банкрот», — рассказал Эммануэль Леруа, политолог.

Прожигать чужие миллиарды у него получается лучше всего. Размах евротура поистине королевский.

В Лондоне Зеленский заполучил аудиенцию с Карлом Третьим, побывал на военной базе, где за счет британских налогоплательщиков обучают украинских танкистов. И только в английский парламент пришел со своим, вручив зачем-то председателю шлем украинского летчика.

Взамен он и от британцев ждет боевые самолеты — Eurofighter’ы Typhoon, видимо, надеясь одними только постоянными разговорами о них кого-то напугать. В откровенно шокирующем интервью французской Le Figaro и немецкому Der Spigel Зеленский даже признался, что это он единолично решил больше не выполнять Минские соглашения, на которых держался хоть какой-то мир.

Следующий пункт на карте гастрольного тура — Европарламент. Где собралась, очевидно, самая преданная его публика.

Все ложи заполнены, прохода не дают, делают селфи, аплодируют. Дресс-код соответствующий — галстуки, шарфы и даже целые платья в цвет украинского флага. Зеленского купали в овациях. И он, вспомнив прошлое, старался, с новой силой паясничал — играл роль — спасителя уже всей Европы.

«Европа! Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы защищаемся. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», — заявил Зеленский.

В его представлении украинцы сами рады погибать за других, только опять же — дайте денег и оружия.

«Зеленский выдвигает сумасшедшие идеи, Америка лишь одобрительно кивает, а Европа выполняет все, что скажет Америка, которая только рада, что поставляется столько оружия, ведь, в конечном счете, вся эта помощь поступает на счета американских же оборонных предприятий, а значит, обратно в американский бюджет. Зеленский играется со всеми, и никто этого не замечает», — рассказал Кристоф Херстель, политолог.

Разве что пара-тройка лидеров ЕС, которые не стали аплодировать и пожимать этому герою руку, когда Зеленского привезли еще и на европейский саммит и поставили с ними в один ряд, потом ему еще дали посидеть за общим столом, о чем-то пошептаться с главой Евросовета, обсудить дальнейшие санкции против России в рамках десятого пакета, и, уже в который раз, сделали дружно вид, что всерьез рассматривают возможность ускоренного вступления Украины в ЕС. Чем-то же надо поднимать угасающий боевой дух украинцев, чтобы те и дальше бросались в топку срежиссированной по худшим западным образцам войны.