От Вьетнама до Nord Stream: убийственные для США расследования Сеймура Херша

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Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что теракты на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» организовали спецслужбы США.

Запад воюет против России на всех фронтах: в сенсационном расследовании американский журналист Сеймур Херш утверждает, что теракты на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» организовали спецслужбы США при технической поддержке Норвегии.

Херш предельно конкретен: начали планировать диверсию в декабре 2021 года в офисе Байдена, при участии госсекретаря, его зама Виктории Нуланд и советника по нацбезопасности Салливана.

Подводные дроны или субмарины решили не привлекать, их можно засечь. Все провернули боевые пловцы, подготовленные на базе Специального Морского Центра в штате Флорида.

Местом диверсии выбрали датский остров Борнхольм, где трубы лежат неглубоко. Под прикрытием учений НАТО Baltops-22 в середине июня пловцы заложили взрывчатку.

Спустя три месяца по сигналу с норвежского самолета мины были активированы.

Сенсацию от Сеймура Херша в Пентагоне, ЦРУ и Белом Доме ожидаемо назвали ложью.

Херш уверен в своем источнике, ведь тот принимал непосредственное участие и в подготовке, и в проведении диверсии. Раскрыть конфидента Херш может только во время официального расследования, если такое начнется. Будет ли оно? Херш не уверен.

Источники Херша еще ни разу не подводили. Его первым громким расследованием стало дело о расстреле американскими солдатами более 500 мирных жителей Вьетнама, так называемая резня в Ми Лае. Тогда его источником стал лейтенант Келли, который командовал одним из подразделений, казнивших мирных вьетнамцев.

Заметку вначале решились опубликовать лишь мелкие региональные издания, несколько абзацев, но печать молчания была сломлена и стали появляться другие статьи, а потом и фотографии, страшные фотографии.

Херш писал и на другие «неудобные» для Пентагона и Белого дома темы — Уотергейтский скандал, пыточные камеры в тюрьме Абу Грейб, и так далее. Надо понимать, что Херш не пророссийский, а абсолютно проамериканский журналист, просто выражает взгляды той части элиты, чьи интересы не совпадают с теми, кто сейчас у власти в Вашингтоне.

Его публикация про «Северные потоки» сейчас означает, что части нынешней американской элиты не нравится то, что Байден и команда творит. Они то и помогли заслуженному расследователю встретиться с ценным источником.

О «внутренней фронде» Байдену говорит и тот факт, что во время его выступления в Конгрессе с традиционным посланием — половина зала не вставала и не аплодировала. Может оттого Байден и бесился, он несколько раз прямо переходил на крик.

«Вторжение на Украину стало испытанием для Америки и для всего мира. Мы будем отстаивать суверенитет и демократию. Я в этом плане я буду агрессивен для нашего собственного благополучия. США объединили НАТО и выстроили „глобальную коалицию“ для противодействия России, мы — с украинским народом! И мы будем с вами столько, сколько это будет нужно», — сказал Байден.

И еще такая деталь: выступление Байдена в Конгрессе в Европе услышали утром 8 февраля, в этот же день Сеймур Херш опубликовал свою сенсацию.