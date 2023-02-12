Сколько потребуется: о российской помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

Спасатели из России прибыли в зону бедствия в числе первых.

Всю неделю приходят шокирующие кадры с ближнего Востока, где произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

На данный момент уже известно более чем о двадцати двух тысячах погибших только в Турции и понятно, что эта цифра не окончательная, городские кварталы лежат в руинах — разобрать их нет возможности. Все силы брошены на поиск оставшихся выживших — прошло уже шесть суток. Шансов на спасение мало, но они есть — эту четырехлетнюю девочку вытащили спустя 131 час после обвала ее дома.

Сильнее всех пострадали турецкие провинции Кахраман-мараш и Газиантеп, где находились эпицентры самых мощных толчков магнитудой 7,5 и 7,8. Власти Турции сравнили силу толчков со взрывом 500 атомных бомб.

Свою помощь Анкаре предложили десятки государств, одними из первых по указанию российского президента прибыли и наши спасатели.

Они работают в наиболее пострадавших районах. Репортаж Ивана Литомина.

Когда в моменте замолкает весь город и становится слышно дыхание людей, спасатели в надежде на чудо прислуживаются к каждому шороху, и чудо в очередной раз происходит — из груды камне раздается стон о помощи…

Завалы разбирают только руками. И ведь казалось бы, шансов выжить уже практически нет — прошло 6 дней, но живых все еще находят.

Турция содрогнулась в ночь на понедельник. Первые подземные толчки почувствовали в 4 часа утра. Люди спали. А их дома просто складывались. Один за другим. Как игрушечные. Эпицентр землетрясения в горной провинции Кахраманмараш. Мы были здесь уже на следующий день. И то, что увидели — поразило до ужаса. Руины. Слезы. Боль. И страх.

«Мой дом еще целый. Но я очень боюсь туда идти. Он может упасть в любой момент», — рассказал житель Кахраманмараша Ашалем Ясер.

Во что превратился город хорошо видно с высоты птичьего полета. Население региональной столицы — почти 400 тысяч человек. И чуть ли не больше половины из этих людей остались без крова.

Вокруг общего горя объединилась, кажется, вся Турция. Волонтеры со всей страны устремились к местам трагедии везут продукты и тут же — сами — готовят еду.

«У нас тут суп, горячее, соки и сладости. В первую очередь мы помогаем семьям с детьми», — рассказал волонтер.

Готовят и в уцелевших кафе. У Музафера Чайлера и дом остался цел, и бизнес. В свой ресторан он приглашает и спасателей, и волонтеров, и журналистов. Но прежде всего тех, кто остался без дома.

«Здесь любой может зайти и взять хот-дог и колу. Это важно для меня. Я делаю это за свой счет. Хочу просто помочь людям», — рассказал Музафер Чайлер.

Сотни тысяч переживают эти дни и ночи на улицах. Больше — просто пока негде. Собираются вокруг костров. Разговаривают. Плачут. Надеются.

«Это мой дом. Мы жили вместе, большой семьей. Там — под завалами — у меня осталось две сестры. И дети», — рассказал местный житель.

Спасатели для них — спасители. Российская группировка МЧС прилетела в Кахраманмараш одной из первых. Сначала — около ста человек. Но с каждым днем самолеты из Москвы отправлялись в Турцию один за другим. Сегодня в городе уже больше двухсот специалистов, с техникой, медицинским оборудованием, поисковыми собаками.

И именно нашим спасателям достались самые сложные объекты в центре города.

Дополнительно усилили нашу группировку коллеги из Белоруссии. На сложных участках команды работают бок о бок. Помогает и бригада специалистов из Киргизии.

Всегда рядом медики. Пострадавших из-под завалов везут в больницы. Но когда на счету каждая. Даже не минута — секунда — спасают полевые госпитали. Российский — один из самых современных.

Здесь же работают психологи. Языковой барьер помогают преодолеть волонтеры. Наталья родилась в Беларуси, прожила почти десять лет в Петербурге. Сама — из Стамбула. Как только узнала о случившемся — сразу приехала помогать.

Количество жертв землетрясения в Турции накануне перевалило за 20 тысяч. С каждым днем эта цифра будет только расти. Это землетрясение — одно из страшнейших за всю историю человечества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так же он пообещал, что все лишившиеся жилья получат новое в течение года.

«Если наши граждане пожелают, мы мобилизуем все наши возможности. Все потребности, такие как еда и питье, будут удовлетворены», — заявил Эрдоган.

Власти Турции уже посчитали: в результате подземных толчков по всей стране обрушилось почти семь тысяч домов. В одном только Кахраманмараше нужно будет заново отстроить весь центр города.

Российская же спасательная группировка будет работать в городе столько, сколько потребуется — об этом уже заявили в нашем штабе. А потребуется, по всей видимости, немало. Только на разбор завалов и поиск всех погибших уйдет, возможно, не один месяц.