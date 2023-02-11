Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

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В обязанности уволенного входило обеспечение тыла армии Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отстранил замглавы Национальной гвардией Руслана Дзюбу от занимаемой должности.

Соответствующий указ был обнародован офисом украинского президента.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Подконтрольные режиму Зеленского СМИ сообщают, что в обязанности уволенного военного чиновника входило налаживание логистической работы и решение вопросов обеспечения тыла украинской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия.