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Наступление развивалось стремительно, противник не успел предпринять контрмеры и в бегстве оставлял позиции.

Разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта нацгвардии Украины на кременском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские бойцы продемонстрировали корреспонденту агентства взятый укрепрайон. В первом опорном пункте противника до сих пор находятся тела семи-восьми украинских нацгвардейцев, их никто не забрал. В близлежащих окопах и в лесополосе вокруг позиций также остается множество тел погибших.

Один из разведчиков рассказал, что его группа штурмовала два опорных пункта нацгвардии Украины одновременно, само же наступление велось по всей территории леса. По словам бойца, российское наступление развивалось стремительно, противник не успел предпринять контрмеры и в бегстве оставлял позиции.

«Было видно, что совсем не ожидали. В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и, как только завязывается бой, они начинают отступать», — отметил разведчик.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что группировка войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Противник понес потери в районах Угледара, Павловки и Новоселки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.