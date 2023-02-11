Причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе МС-22»

Роскосмос: причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка, как на «Союзе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; Роскосмос; 5-tv.ru

В Роскосмосе создали комиссию, которая проведет расследование инцидента на орбите.

Причиной разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» стала утечка теплоносителя системы терморегулирования. Об этом сообщил директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — заявил он.

По словам Крикалева, госкорпорация создаст комиссию, которая проведет анализ причин разгерметизации и утечки на корабле «Прогресс МС-21». При этом он заверил, что инцидент не окажет серьезного влияния на работу экипажа Международной космической станции (МКС).

Также Крикалев отметил, что случай с «Прогрессом» похож на тот, что произошел в декабре с кораблем «Союз МС-22». Тогда сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения, а потом космонавты обнаружили серьезные повреждения обшивки космического аппарата.

«Самое главное сейчас — убедиться, что это не систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на следующих кораблях», — подчеркнул Крикалев.

Ранее стало известно, что контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», который пристыковался к Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. При этом в Роскосмосе заявили, что температура и давление на борту самой станции в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Как сообщал 5-tv.ru, российских космонавтов могут отправить с МКС на американском корабле Crew Dragon компании Space X.