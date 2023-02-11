«Это всего лишь день»: Асти призналась, почему не любит 14 февраля

Певица Асти не празднует День всех влюбленных, чтобы не разочаровываться

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Певица рассказала о своей гипотезе, которая помогает ей поддерживать нелюбовь к празднику влюбленных. Ведь любить можно и каждый день.

Певица Анна Асти откровенно рассказала, что для нее значит День всех влюбленных. Она призналась, что для нее этот праздник долгое время был не очень приятным. Сокровенным Асти поделилась во время вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Бывшая солистка группы Artik & Asti объяснила, что часто она работала 14 февраля, поэтому она придумала такую гипотезу в которую сама и поверила. Асти сделала это для того, чтобы не чувствовать себя одинокой.

«Я себе придумала такую схему, что его придумали для того, чтобы просто праздновать что-то, а вот те люди, у которых все хорошо и которые влюблены они могут праздновать его каждый день», — рассказала Асти.

Также певица отметила, что у многих пар в этот день случаются какие-то недоразумения, потому что они чего-то ожидают, но не получают, или что-то идет не по плану.

«Что-то идет не так, как у соседей или у подруги, которая выставила в соцсети фоточку с цветами, у которой букет больше, чем у тебя», — говорит певица.

Асти поспешила утешить, что не стоит разочаровываться, так как «это всего лишь день, всего лишь праздник» в сравнении с целой жизнью, в которой мы можем ежедневно дарить любовь.

«По сравнению с целой жизнью, где вы можете быть счастливы и вам не понадобится выбирать какой-то определенный день для того, чтобы кому-то что-то доказать и показать», — заключила звезда.

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